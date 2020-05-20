

Премьер Грузии отвечает на критику со стороны американских законодателей

20.05.2020 16:24

Civil.ge



Премьер-министр Грузии Георгий Гахария 19 мая ответил в адрес властей Грузии, высказанную американскими законодателями в письме на имя госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина.



Глава правительства Грузии заявил, что за этим письмом скрывается история поражения компании Frontera Resources в арбитражном споре с грузинской стороной, и что ни одна из компаний «не сможет поставит под риск» стратегические отношениями между США и Грузией.



Сенаторы США Тед Круз и Джон Корнин, а также конгрессмены Джоди Аррингтон и Марквейн Малин 15 мая направили письмо государственному секретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину, в котором выразили обеспокоенность тем, что правительство Грузии поддерживает связи с врагами США. Они также обвинили власти Грузии в выдворении американских бизнесов из страны и в качестве примеров привели такие компании, как Frontera Resources и Conti Group.



В этом контексте премьер-министр Грузии также подчеркнул прогресс, достигнутый в плане интеграции в НАТО, заявив, что страна «за последние 5 лет углубила (сотрудничество) по евроатлантическому направлению».



«Сегодня мы представлены в Афганистане так, как не представлена ни одна из западных стран наших размеров», — заявил премьер, добавив, что «стратегические отношения между странами формируются на этом формате, а не на письмах политически ангажированных лоббистов ».



Гахария также оценил ту часть письма, согласно которой финансовая система Грузии обходила санкции США против Ирана с 2013 года. Премьер-министр заявил, что «Грузия стала первой страной, которая вместе со своими американскими партнерами, с 2013 года предприняла крайне сложные шаги для экономики страны в условиях введенных против Ирана санкций».



Глава правительства Грузии также ответил на обвинение, высказанное в письме американских законодателей, согласно которому «порт Батуми вновь стал мишенью незаконной деятельности иранцев в сфере нефти». Гахария заявил, что «понятия не имеет», «о какой иранской нефти идет речь».



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