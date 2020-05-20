

Депутаты Европарламента оценивают выполнение Грузией Соглашения об ассоциации и ожидают свободных и справедливых выборов в октябре

20.05.2020 17:18

Civil.ge



Комитет по иностранным делам Европарламента 19 мая обсудил проект доклада о реализации Грузией Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, который был подготовлен депутатом Европарламента Свеном Миксером.



Приветствуя Грузию в качестве важного партнера Евросоюза, а также реформы, которые были проведены страной, члены Европарламента подчеркнули несколько проблем, в том числе «недостатки» в сфере верховенства закона, реформе правосудия и хорошего управления. В этом контексте депутаты Европарламента также акцентировали внимание на проведении избирательной реформы, предусмотренной в Соглашении от 8 марта.



В своей вступительной речи депутат Европарламента Свен Миксер приветствовал освобождение лидеров оппозиции Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили и выразил надежду, что Соглашение о реформе избирательной системы от 8 марта будет полностью и своевременно выполнено.



Председатель Комитета по иностранным делам Европарламента Давид Макаллистер заявил, что приветствует тот факт, что «15 мая были освобождены политзаключенные».



По его словам, был сделан важный шаг по выполнению Соглашения от 8 марта, но «еще один политзаключенный — Георгий Руруа — все еще ожидает освобождения».



Приветствуя освобождение Угулава и Окруашвили, польский депутат Европарламента Анна Фотига также упомянула Руруа, «независимого бизнесмена» и «владельца независимого СМИ», который остается под стражей, и отметила, что обвинения против него являются «просто ложными».



По ее словам, «Грузия является нашим очень важным партнером». Она также выразила надежду, что предвыборный период пройдет мирно.



Ирландский депутат Европарламента Мик Валлас также отметил, что хочет увидеть «свободные и справедливые выборы» в Грузии осенью этого года.



Приветствуя «впечатляющие реформы» в Грузии, депутат Европарламента из Эстонии Марина Кальюранд, которая возглавляет делегацию Европарламента в Комитете парламентской ассоциации ЕС-Грузия, заявила, что «необходимо дальнейшее сближение в ряде сфер, в таких, как Трудовой кодекс, охрана окружающей среды и борьба с дискриминацией в отношении уязвимых групп».



Кальюранд заявила, что депутаты Грузинской мечты заверили ее, что парламентское обсуждение избирательной реформы будет возобновлено сразу, как только будет отменено чрезвычайное положение в стране.



Депутат Европарламента от Германии Михаэль Галер выразил надежду, что процесс принятия поправок к Конституции будет завершен к концу июня. «Я думаю, что это очень важно, и это дает нам шанс и надежду на продолжение нашего очень всестороннего сотрудничества», — сказал он.



Депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн заявил, что «соглашение не было выполнено, и мы должны дать понять властям Грузии, что эти выборы станут лакмусовой бумажкой для европейского пути Грузии, и что они должны быть свободными и справедливыми, а политики и СМИ не должны подвергаться правовому преследованию».



«Я призываю власти Грузии начать полномасштабное расследование насилия, которое правоохранительные органы применили против демонстрантов и оппозиционных политиков», — сказала депутат из Чешской Республики Маркета Грегорова.



Она подчеркнула важную роль НПО в надзоре за демократическими процессами, и призвала Еврокомиссию и Европейский совет поддержать эти усилия «в политическом, техническом и финансовом плане».



В своем выступлении депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что Грузия всегда была девизом с точки зрения реализации реформ в регионе и «важно напомнить властям Грузии, что она (Грузия) должна подавать пример осуществления реформ в регионе».



Поздравив Грузию с «одним из самых эффективных ответов в мире на кризис» COVID-19, Лоуренс Мередит, глава Генерального директората ЕС по политике соседства и Программе восточного соседства, приветствовал экономические реформы в стране. С политической точки зрения он подчеркнул два вопроса — судебную реформу и выборы, которые, по его словам, должна урегулировать Грузия. В этом контексте он подчеркнул, что необходимо предпринять «все шаги», чтобы «полностью выполнить» Соглашение от 8 марта.



Руководитель Директората по вопросам России, Восточного партнерства, Центральной Азии, регионального сотрудничества и ОБСЕ Люк Девин отметил, что считает Соглашение об ассоциации между ЕС и Грузией успешным. Вместе с тем он подчеркнул, что в Грузии есть «ряд недостатков», в том числе в сфере хорошего управления и верховенства закона.



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