|
|
|
Посол США: Для привлечения любых иностранных инвесторов и бизнесменов фундаментальным является независимость суда
20.05.2020 19:22
Мы бы хотели, чтобы как можно больше компаний осуществляли инвестиции в Грузии и как можно больше грузинских компаний – в Америке, - об этом заявила посол США в Грузии Келли Дегнан в ходе виртуальной пресс-конференции.
Вместе с тем, она подчеркнула значение Грузии, как регионального транспортного хаба.
«…Нам бы хотелось, чтобы американские компании внесли свой вклад в осуществление этого, и я надеюсь, что американские компании будут работать в этом направлении», - заявила Келли Дегнан.
Кроме того, она подчеркнула важность существования справедливой судебной системы в процессе привлечения инвесторов, отметив, что без этого бизнесмены будут просто вкладывать свои деньги в каких-нибудь других странах.
«Для привлечения любых иностранных инвесторов и бизнесменов носителем фундаментального значения является независимая судебная система. Бизнесмены должны знать, что они осуществляют инвестиции в стране, у которой есть заслуживающая доверия судебная система, чтобы их споры решались справедливо и своевременно. А без этого, они будут вкладывать свои деньги где-нибудь в другом месте. Так что, в этом заключается причина, почему США работают на протяжении многих лет вместе с Грузией для создания судебной системы», - заявила посол.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна