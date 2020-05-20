

Посол США: Для привлечения любых иностранных инвесторов и бизнесменов фундаментальным является независимость суда

20.05.2020 19:22





Мы бы хотели, чтобы как можно больше компаний осуществляли инвестиции в Грузии и как можно больше грузинских компаний – в Америке, - об этом заявила посол США в Грузии Келли Дегнан в ходе виртуальной пресс-конференции.



Вместе с тем, она подчеркнула значение Грузии, как регионального транспортного хаба.



«…Нам бы хотелось, чтобы американские компании внесли свой вклад в осуществление этого, и я надеюсь, что американские компании будут работать в этом направлении», - заявила Келли Дегнан.



Кроме того, она подчеркнула важность существования справедливой судебной системы в процессе привлечения инвесторов, отметив, что без этого бизнесмены будут просто вкладывать свои деньги в каких-нибудь других странах.



«Для привлечения любых иностранных инвесторов и бизнесменов носителем фундаментального значения является независимая судебная система. Бизнесмены должны знать, что они осуществляют инвестиции в стране, у которой есть заслуживающая доверия судебная система, чтобы их споры решались справедливо и своевременно. А без этого, они будут вкладывать свои деньги где-нибудь в другом месте. Так что, в этом заключается причина, почему США работают на протяжении многих лет вместе с Грузией для создания судебной системы», - заявила посол.



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