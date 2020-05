НПО: поправки в закон «Об общественном здоровье» содержат существенные недостатки

Неправительственная организация «Грузинская демократическая инициатива» (GDI) публикует заявление в связи с поправками в закон «Об общественном здоровье». По мнению НПО, инициатива содержит существенные недостатки. В частности, не согласуется с формальными требованиями Конституции и увеличивает риски непропорционального ограничения прав правительством.



Организация призывает депутатов не поддерживать законопроект и начать работу над созданием документа, соответствующего Конституции Грузии. При этом в НПО выражают готовность принять участие в этом процессе и внести свой вклад в «усовершенствование законодательства».



Институт развития свободы информации (Institute for Development of Freedom of Information, IDFI) выступил с аналогичным докладом, в котором подчеркивается: инициированные поправки предусматривают два важных нововведения, которые после завершения режима чрезвычайного положения могут создать риск несоразмерного ограничения прав человека. В НПО призывают не допускать принятия поправок в ускоренном порядке и позволить всем заинтересованным сторонам высказать свое мнение.



Речь идет об инициированном в парламенте законопроекте, автором которого является Дмитрий Хундадзе. Депутат правящей партии предлагает внести изменения в закон «Об общественном здоровье» и Уголовно-процессуальный кодекс. В случае утверждения, документ наделит правительство дополнительными полномочиями вне режима ЧП. Среди них — возможность ограничивать перемещение, собрания, экономическую и трудовую деятельность, право на собственность и пр.



