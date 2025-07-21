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В Италии задержан гражданин Грузии за попытку кражи


21.07.2025   10:41


В итальянском городе был арестован 50-летний гражданин Грузии, которого застали при попытке ограбления квартиры.

Хозяин жилья заметил мужчину через камеры видеонаблюдения и при поддержке соседей заблокировал его в подъезде, после чего вызвал полицию.

При обыске у задержанного были изъяты:
• многофункциональный нож швейцарского типа
• различные инструменты, предназначенные для вскрытия дверей.

Полиция Италии проводит дальнейшее расследование, а мужчине предъявлены обвинения в попытке кражи со взломом.


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