В Италии задержан гражданин Грузии за попытку кражи

21.07.2025 10:41





В итальянском городе был арестован 50-летний гражданин Грузии, которого застали при попытке ограбления квартиры.



Хозяин жилья заметил мужчину через камеры видеонаблюдения и при поддержке соседей заблокировал его в подъезде, после чего вызвал полицию.



При обыске у задержанного были изъяты:

• многофункциональный нож швейцарского типа

• различные инструменты, предназначенные для вскрытия дверей.



Полиция Италии проводит дальнейшее расследование, а мужчине предъявлены обвинения в попытке кражи со взломом.





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