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В Италии задержан гражданин Грузии за попытку кражи
21.07.2025 10:41
В итальянском городе был арестован 50-летний гражданин Грузии, которого застали при попытке ограбления квартиры.
Хозяин жилья заметил мужчину через камеры видеонаблюдения и при поддержке соседей заблокировал его в подъезде, после чего вызвал полицию.
При обыске у задержанного были изъяты:
• многофункциональный нож швейцарского типа
• различные инструменты, предназначенные для вскрытия дверей.
Полиция Италии проводит дальнейшее расследование, а мужчине предъявлены обвинения в попытке кражи со взломом.
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