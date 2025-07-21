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В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Конференц-Лиги
21.07.2025 20:43
В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Конференц-Лиги, где наши клубы сыграют, если пройдут второй этап, матчи которого состоятся 23-24 и 31 июля.
Что касается результатов жеребьёвки, то в третьем квалификационном раунде Конференц-Лиги, в случае победы над эстонской «Левадией», соперником тбилисской «Иберии 1999» станет победитель пары «Нью-Сейнтс» (Уэльс) – «Дифферданж» (Люксембург).
В случае победы над кипрской «Омонией» на втором этапе кутаисское «Торпедо» встретится с победителем пары «Араз» (Азербайджан) и «Арис» (Греция).
Если «Дила» преодолеет латвийский барьер («Рига»), то на следующем этапе встретится с победителем пары «Сутиеска» (Черногория) – «Бейтар» (Израиль).
А если «Спару» удастся одолеть венскую «Аустрию» (Австрия), то на третьем отборочном этапе им предстоит встретиться с «Баником» (Чехия) или «Легией» (Польша).
Матчи третьего отборочного этапа пройдут с 7 по 14 августа.
II отборочный раунд
23/29 июля
«Левадия» (Эстония) — «Иберия» 1999
24/31 июля
«Аустрия» (Австрия) — «Спар»
«Рига» (Латвия) — «Дила»
«Омония» (Кипр) — «Торпедо».
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