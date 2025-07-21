Йозвяк: Около восьми государств выступили против приостановки либерализации визового режима

21.07.2025 18:01





Под заголовком «ЕС жёстко говорит с Грузией, но действует мягко» редактор брюссельского бюро «Радио Свобода» Рикард Йозвяк опубликовал статью.



Как отмечает Йозвяк, министры иностранных дел стран ЕС не смогли принять значительных решений в отношении Грузии на встрече в Брюсселе 15 июля, однако Еврокомиссия направила Тбилиси письмо с предупреждением: если до конца августа не будут выполнены определённые условия, приостановка безвизового режима для граждан Грузии станет возможной.



«Теперь вопрос в том, насколько серьёзна эта дата, изменит ли позицию правительство Грузии и сможет ли в итоге Брюссель действительно предпринять меры, если Тбилиси не изменит курс», — пишет Йозвяк.



С самого начала было ясно, что санкции, включая последние предложения о заморозке активов и запрете на выдачу виз двум грузинским судьям, не рассматривались. Венгрия и Словакия ясно дали понять на предварительных встречах, что не поддержат эти меры. По словам дипломатов ЕС, знакомых с обсуждением, тема была затронута вскользь. Поскольку для введения санкций требуется единогласие, которого достичь не удалось, было решено продолжить работу над этим вопросом в Брюсселе на более низком уровне. Это чётко указывает на то, что в ближайшем будущем ограничительных мер ожидать не стоит.



Также было неожиданно, что не началась процедура пересмотра Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией, которая могла бы привести к приостановке определённых положений, особенно в сфере торговли. Вопрос в том, насколько эффективной могла бы быть эта мера, поскольку импорт из Грузии в рамках соглашения о свободной торговле составляет лишь около 200 миллионов евро. Некоторые государства-члены ЕС подняли этот вопрос, и есть вероятность, что министры вернутся к нему на своей официальной встрече в октябре.



Также в статье говорится, что около восьми государств-членов ЕС во главе с Италией выступили против приостановки безвизового режима, заявив, что это навредит всему населению Грузии и будет непропорциональной мерой.



«Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заключила, что рассмотрение механизма пересмотра вполне возможно, особенно с учётом того, что для этого шага не требуется единогласия. Таким образом, приостановка безвизового режима остаётся единственным реальным рычагом давления на Тбилиси, для которого потребуется квалифицированное большинство», — пишет Йозвяк.



Каллас призвала страны быть готовыми к реагированию, если Грузия не выполнит восемь критериев безвизового режима, предложенных Еврокомиссией в отчёте от декабря 2024 года. Среди них — отмена спорного закона «о прозрачности иностранного влияния», а также отмена пакета законов «о семейных ценностях и защите несовершеннолетних».



Теперь главный вопрос — действительно ли ЕС предпримет какие-либо действия и каков крайний срок?



Парламент Грузии уходит в отпуск на весь август. Несмотря на то, что президент может созвать внеочередное заседание, в Брюсселе мало кто верит, что это произойдёт. При этом сам Евросоюз также «в отпуске» в августе. Министры иностранных дел стран ЕС соберутся 29–30 августа в Дании на неформальную встречу, а в сентябре встретятся в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. Первая официальная встреча, на которой возможны конкретные решения, состоится 20 октября.





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