Министр экономики встретилась с премьер-министром Казахстана

21.07.2025 20:06





Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили встретилась с премьер-министром Республики Казахстан Олжасом Бектеновым. По информации Министерства экономики, на встрече обсуждались приоритетные направления двустороннего сотрудничества.



Стороны рассмотрели широкий спектр торгово-экономических отношений между двумя странами.



«Во время встречи обсуждались двусторонняя торговля, транспорт и логистика, энергетика, гражданская авиация и туристический сектор. Особое внимание было уделено значению Транскаспийского транспортного коридора и усилиям двух стран по развитию так называемого Среднего коридора. Было подчёркнуто значение привлечения международных грузоперевозок в этот коридор и усилия правительств обеих стран в этом направлении. Стороны также обсудили инфраструктурные проекты, развитие которых будет способствовать дальнейшему развитию Среднего коридора.



Отмечалось, что торговый оборот между странами в последние годы характеризуется положительной динамикой — в 2024 году этот показатель вырос на 25% по сравнению с предыдущим годом, а экспорт — на 22%. По этим показателям Казахстан входит в десятку крупнейших торговых партнёров Грузии. Такая динамика сохранилась и в 2025 году — за период с января по май оборот увеличился на 24%, экспорт — на 20%. Как отметила Мариам Квривишвили, Казахстан является важным торгово-экономическим партнёром Грузии. «Экспорт играет важную роль в экономике обеих стран, и, конечно, мы с оптимизмом смотрим на дальнейшее расширение существующих рамок партнёрства и надеемся, что на казахстанском рынке появится ещё больше продукции грузинского производства», — заявила министр.



Стороны также положительно оценили сотрудничество в сферах туризма и авиации — в 2024 году Казахстан занял шестое место среди стран, граждане которых чаще всего посещали Грузию, рост по сравнению с предыдущим годом составил 17%. Была подчёркнута активная кооперация в сфере авиации — отмечено, что в текущем летнем навигационном сезоне между Грузией и Казахстаном утверждено выполнение 55 рейсов в неделю.



На встрече Мариам Квривишвили также подчеркнула значение Тбилисского форума Шёлкового пути, который пройдёт в столице Грузии 22–23 октября. Министр выразила надежду, что казахстанская сторона будет представлена на форуме на высоком уровне.



Встреча состоялась в рамках официального визита министра экономики и устойчивого развития Грузии в Казахстан.



Во встрече также приняли участие заместители министра Генадий Арвеладзе и Гурам Гурамишвили, а также временный поверенный в делах Грузии в Республике Казахстан Ираклий Месхели», — говорится в сообщении Министерства экономики.





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