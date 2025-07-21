В Эргнети состоялась 126-я встреча в рамках МПРИ

21.07.2025 20:12





В селе Эргнети Горийского муниципалитета состоялось 126-я встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПРИ).



Стороны обсудили важные инциденты, зафиксированные в оккупированном Цхинвальском регионе и вдоль линии оккупации со времени предыдущего заседания.



Представители СГБ Грузии в очередной раз решительно потребовали наказать представителей российских оккупационных сил, виновных в убийстве гражданина Грузии Тамаза Гинтури.





«Представители центральных властей принципиально подняли вопрос об освобождении всех лиц, незаконно содержащихся под стражей, а также осудили незаконную деятельность — бордеризацию, осуществляемую у линии оккупации.



На встрече обсуждались гуманитарные проблемы, с которыми сталкивается местное население, проживающее вблизи линии оккупации, и возможности их решения.



Особое внимание было уделено вопросу свободного передвижения», — говорится в заявлении СГБ Грузии.



Добавим, 127-е заседание в рамках МПРИ состоится 29 сентября текущего года.





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