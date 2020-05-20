

Саломе Зурабишвили пригласила в Грузию короля Бельгии

20.05.2020 22:00

"Новости-Грузия"



Стратегию открытия экономики в Грузии и Бельгии обсудили по телефону президент Грузии Саломе Зурабишвили с королем Бельгии Филипом, сообщает сегодня администрация президента.



Как отметил король Бельгии, ответственность общества очень важна во время борьбы с пандемией коронавируса, а также на этапе открытия экономики, и в этом отношении население Грузии и Бельгии показали отличный пример ответственности.



Президент Грузии рассказала об открытии сферы туризма, коридорах безопасного туризма и безопасных туристических местах в стране, отметив, что огромное значение для выхода Грузии из экономического кризиса имеет задействование сектора туризма.



Зурабишвили поблагодарила Бельгию за поддержку Грузии и пригласила короля Филипа посетить Грузию.



Со своей стороны, король пригласил президента Грузии на открытие Международного фестиваля культуры «Европалия — 2022» в Брюсселе, который будет посвящен Грузии.



Международный фестиваль культуры «Европалия» проводится в Бельгии раз в два года, начиная с 1969 года, под патронажем королевской семьи. Название фестиваля происходит от объединения слов «Европа» и «опалия» (от латинского opalia – древнеримский праздник богатого урожая).



Саломе Зурабишвили сегодня также беседовала по телефону с великим герцогом Люксембургским, с которым обсудила перспективы сотрудничества в области безопасного туризма и ситуацию с коронавирусом в двух странах, сообщает администрация.



В беседе Зурабишвили отметила, что преодоление экономического кризиса и открытие безопасного туризма являются приоритетными направления.



По ее словам, ведется работа с тем, чтобы Грузия открыла безопасные коридоры воздушного сообщения с разными странами, но в то же время эффективно избежать второй волны коронавируса





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