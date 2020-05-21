

Гахария: Банковские кредиты будут отсрочены еще на три месяца

21.05.2020 11:52





По словам премьер-министра Грузии Георгия Гахария, на встрече с представителями банковского сектора было принято решение, чтобы всем гражданам, которые потеряли работу, а государство помогает антикризисным планом, банковские кредиты были отсрочены еще на три месяца.



«Кроме того, все граждане, у которых сократился доходы, имеют банковские кредиты и добровольно обращаются в банк, и их выплаты по кредитным процентам будут отсрочены на три месяца и это произойдет без капитализации процента, что очень важно», — заявил Георгий Гахария на заседании правительства.





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