|
|
|
Гахария: Банковские кредиты будут отсрочены еще на три месяца
21.05.2020 11:52
По словам премьер-министра Грузии Георгия Гахария, на встрече с представителями банковского сектора было принято решение, чтобы всем гражданам, которые потеряли работу, а государство помогает антикризисным планом, банковские кредиты были отсрочены еще на три месяца.
«Кроме того, все граждане, у которых сократился доходы, имеют банковские кредиты и добровольно обращаются в банк, и их выплаты по кредитным процентам будут отсрочены на три месяца и это произойдет без капитализации процента, что очень важно», — заявил Георгий Гахария на заседании правительства.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна