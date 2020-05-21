

Кинзингер: Самое трудное уже преодолено грузинским народом

21.05.2020 13:03





Моя работа — обеспечить, чтобы соглашение выполнялось. Я не знаю всех деталей, по чему удалось или не удалось договориться, но то, о чем договорились 8 марта, должно быть выполнено, — об этом американский конгрессмен Адам Кинзингер заявил на онлайн-пресс-конференции.



По его словам, США рассматривают Грузию как самого важного партнера продолжают поддерживать грузинский народ.



«В Соединенных Штатах мы рассматриваем Грузию как важнейшего партнера для нашего будущего, и мы будем продолжать поддерживать грузинский народ на этом пути. У нас очень хороший новый посол в Грузии. У меня очень хорошие отношения со всеми участниками политического спектра. Я знаю, что они хотят лучшего для своей страны, и мы все дойдем до этой цели. Может быть, впереди нам предстоит тяжелая работа, но самое трудное уже преодолено грузинским народом и мы продвигаемся вперед, чтобы в октябре состоялись свободные и справедливые выборов», — заявил Адам Кинзингер.



По его словам, грузинский народ заслуживает того, чтобы его голос были услышан и вне политического класса, и это будет возможно на октябрьских парламентских выборах.



Во время онлайн-конференции конгрессмен также прокомментировал вопрос о помиловании президентом Ираклия Окруашвили. По его словам, плохо, когда судебная система используется для политики, однако «этого не произошло».



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