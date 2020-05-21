

Бокучава: Выдача компенсаций – часть предвыборной кампании



СОВА 21.05.2020 15:54



Правительство Грузии и правящая партия «Грузинская мечта» назначили государственную помощь на шесть месяцев, как раз под предстоящие осенью парламентские выборы. Так считают в оппозиционном «Едином национальном движении.» Депутат от меньшинства Тина Бокучава уверена: решение влдастей продиктовано политическими мотивами.



«Почему шесть месяцев? Почему, например, не до конца года? Кризис, вызванный пандемией, скорее всего, продлится дольше… У нас складывается впечатление, что эти шесть месяцев один в один совпадают с избирательным календарем, и именно по этой причине «Грузинская мечта» выбрала данный период», — отметила Бокучава.



Напомним, согласно решению властей, гражданам Грузии, потерявшим работу или вынужденным выйти в неоплачиваемый отпуск из-за пандемии коронавируса, в течение полугода будет начисляться государственная помощь в размере 200 лари. Впрочем, если в течение этого времени на счет поступит зарплата, выплаты автоматически прекратятся.



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