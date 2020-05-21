

«Тбилисоба» в Минске перенесена на осень - посол Грузии

21.05.2020 16:43





Фестиваль "Тбилисоба" в Минске, ранее запланированный на июнь, перенесен на осень. Об этом сообщил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Республике Беларусь Валерий Кварацхелия сегодня во время онлайн-конференции, организованной Национальным пресс-центром, передает корреспондент БЕЛТА.



Валерий Кварацхелия сказал, что пандемия коронавируса скорректировала планы проведения полюбившегося минчанам грузинского праздника. Тем не менее посол уверен, что программа предстоящей "Тбилисобы" будет не менее насыщенной, чем в предыдущие годы, когда приезжало много коллективов из Грузии.



Дипломат уверен: белорусско-грузинские культурные контакты в будущем только возрастут, учитывая большой взаимный интерес. Минувший год был особо показательным в плане взаимодействия в культуре, Беларусь и Грузия активно обменивались концертами и творческими коллективами.



Как сказал Валерий Кварацхелия, культурный обмен содействует лучшему пониманию между народами двух стран. Посол пригласил белорусов в Грузию, упомянув, что с июня - июля страна начинает открывать границы для зарубежных туристов и надеется, что до конца года немало белорусов смогут посетить грузинские курорты.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







