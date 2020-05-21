

Харцель: Помощь ЕС Грузии в перерасчете на душу населения является одной из самых крупных в мире

21.05.2020 20:38





«Помощь ЕС Грузии в перерасчете на душу населения является одной из самых крупных в мире», — заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель во время видеоконференции с членами Европейской Бизнес Ассоциации.



«Я горжусь тем, что Евросоюз действовал быстро во время пандемии. Мы помогаем Грузии с первых дней кризиса и работаем с правительством. ЕС доказал, что является настоящим другом Грузии. Другом, который, в первую очередь, помогает в трудное время. Но это было бы невозможно без надежных и эффективных шагов, предпринятых правительством Грузии. Это касается кризиса общественного здравоохранения, а также социально-экономической стороны, где у нас также был хороший старт, что позволило нам оперативно сотрудничать с Международным валютным фондом, Всемирным банком, правительством по разработке пакетов экономической помощи», — сказал посол ЕС.



По словам Харцеля, во время эпидемии в Грузии многим было очень трудно. Возможно, этот кризис будет продолжаться еще несколько месяцев. По словам дипломата, за последние два месяца было объявлено о трех важных пакетах помощи Грузии, объем двух из которых составляют 250 миллионов евро.





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