

Грузия будет принимать туристов только с отрицательным тестом на коронавирус

22.05.2020 19:30





Иностранных туристов, прибывающих в Грузию, могут обязать предоставлять документы, подтверждающие отрицательный тест на коронавирус. Об этом сегодня на брифинге заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.



С 15 июня в Грузии будет открыт туристический сезон внутри страны, а с 1 июля страна начнет принимать иностранных туристов.



По словам Гамкрелидзе, в первую очередь в Грузию смогут приехать путешественники. При этом условия прибытия и передвижения гостей внутри страны будут определены в соответствии с международными рекомендациями и в рамках предписаний Минздрава Грузии.



«Наверное, появится документ, похожий на так называемый ковид-паспорт, что за последние 72 часа человек исследован и у него отрицательная реакция по ПЦР [тестирование методом полимеразной цепной реакции]. Потом еще существуют приложения для отслеживания и много других механизмов. Например, Греция уже начинает успешно использовать их. Распространение инфекции в Грузии низкое, поэтому туристический потенциал очень сильный», — заявил Гамкрелидзе.



Он также выразил надежду на то, что в этом году в Грузии особенно будет развиваться внутренний туризм. При этом Гамкрелидзе отметил, что до начала сезона отпусков необходимо серьезно увеличить число проводимых тестов на коронавирус.



«Мы серьезно расширяем тестирование. Мы уже в четыре раза увеличили ПЦР-тестирование, а в июне дойдем до трех тысяч тестов в день. Вместе с развитием туризма это необходимо», — подчеркнул Гамкрелидзе.



7 мая правительство Грузии представило антикризисный план по запуску сферы туризма, работа которой уже более двух месяцев полностью остановлена из-за пандемии.



Открывать свои сухопутные и воздушные границы для зарубежных путешественников Грузия будет с учетом директив, разработанных совместно со Всемирной туристской организацией (ЮНВТО) и ВОЗ.



Согласно предложенной концепции, туристов будут размещать в так называемых «зеленых зонах», где вероятность заражения коронавирусом отдыхающих минимальна. В первую очередь «зелеными зонами» объявят высокогорные курорты, где не было зафиксировано ни одного случая инфицирования. Такой же статус получат все гостиницы, которые были переоборудованы в карантинные зоны и уже имеют серьезный опыт размещения в условиях пандемии.



Известно, что сейчас власти страны ведут переговоры с несколькими странами о создании «безопасных коридоров» для туристов.



«Безопасные коридоры» — это гигиенические стандарты и протоколы, которые позволят туристам безопасно путешествовать, не подвергая риску себя и жителей посещаемых стран. Они могут касаться правил авиаперелетов, размещения в отелях, посещения достопримечательностей.



Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Для предотвращения распространения заболевания с 21 марта в Грузии было введено чрезвычайное положение. С учетом благоприятной эпидемиологической ситуации правительство решило не продлять режим ЧП. Ряд ограничений чрезвычайного положения, в том числе комендантский час, отменяются сегодня в полночь.



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