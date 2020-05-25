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Зурабишвили: кризис может спровоцировать агрессию России
25.05.2020 13:24
Сложная ситуация может подтолкнуть Россию к агрессии в отношении соседних стран, – заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Financial Times.
«Проблемы, вызванные пандемией и падением цен на нефть, а также сложившаяся политическая ситуация, могут подтолкнуть Россию к агрессии, чтобы показать свое превосходство за рубежом», – отметила Зурабишвили.
Говоря о ситуации в Абхазии и Южной Осетии в условиях пандемии коронавируса, она заявила, что из-за абсурдных ограничений грузинским властям не удаётся в полной мере оказать помощь населению.
Зурабишвили также призвала лидеров ЕС к углублению сотрудничества с Грузией, несмотря на кризис, вызванный пандемией.
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