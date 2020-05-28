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Бокерия: Гахария не отвечал на вопросы, или прямо лгал
28.05.2020 21:24
Гахария не отвечал на вопросы, или прямо лгал. Именно поэтому он предпочитает формат, в котором накапливаются вопросы, и он на множество вопросов отвечает вместе, в действительности же не отвечает, - об этом в беседе с журналистами заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия, откликаясь на вчерашнее выступление премьер-министра Грузии Георгия Гахария в парламенте страны.
Он также коснулся завтрашнего прихода Гарахия в парламент в порядке интерпелляции и отметил, что они воспользуются всеми возможностями, «каким бы плохим ни был формат».
«Гахария не отвечал на вопросы, или прямо лгал. Именно поэтому он предпочитает формат, в котором накапливаются вопросы, и он на множество вопросов отвечает вместе. В действительности же Гахария не отвечает на эти вопросы, или прямо лжет. Поэтому, естественно, мы воспользуемся всеми последующими возможностями, каким бы плохим ни был формат, чтобы задать нужные вопросы и еще раз стало ясно то, на что у него нет ответов, и в чем он обманывает граждан, или, где это давление может вынудить его пойти на уступки», - заявил Бокерия.
По его словам, правительство необдуманно закрыло экономику, опоздало ее открыть и принципиально отказывается от тех шагов, которые предлагала «Европейская Грузия».
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