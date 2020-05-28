

Глава НЦКЗ Грузии Геннадию Онищенко: Бросьте эти «великодержавные» привычки

28.05.2020 21:37





«Я очень хорошо знаком с Онищенко. Мы с ним много раз встречались. Мы ведь хорошо знаем друг друга? Очень хорошо знаю, что вас вынуждают это говорить, вы ведь не от себя это говорите?» – так обратился руководитель Центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе к депутату Госдумы РФ Геннадию Онищенко в связи с приездом российских представителей в Грузию и осмотром ими лаборатории Лугара.



Обращаясь к Онищенко, Гамкрелидзе отметил, что одни они приехать не смогут, и если у них есть желание приехать и осмотреть лабораторию, это они смогут сделать лишь вместе с международными миссиями.



«Я очень хорошо знаком с Онищенко. Мы с ним много раз встречались. Мы ведь хорошо знаем друг друга? Очень хорошо знаю, что вас вынуждают это говорить, вы ведь не от себя это говорите? Говорят вам, поручают, что говорить. Я три раза лично приглашал вас г-н Геннадий. Знаю, что вы любите грузин, вам нравится грузинское вино, и вы прекрасно знаете, чем мы занимаемся в лаборатории Лугара. Бросьте эти «великодержавные» привычки. Только вы не сможете приехать. Если желаете, приезжайте с международными миссиями, с немцами, британцами, французами, швейцарцами. Приезжайте вместе с ними и посмотрите. Зачем вам нужны военные, я не понимаю, однако же, если желаете приехать с военными врачами – пожалуйста, и это не проблема», - с такими словами обратился Гамкрелидзе к Онищенко.



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