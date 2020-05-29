

Гахария: В 2012 году финансирование здравоохранения составляло 332 млн лари, сегодня - 1,076 млрд лари

29.05.2020 15:00





Как вы знаете, после 2012 года и по факту, сегодня 1/3 бюджета Грузии направлена на социальные расходы, чего не было раньше, — об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария в парламенте, где он находится в порядке интерпеляции.



Глава правительства отметил, что в 2012 году финансирование системы здравоохранения составляло 332 млн. лари, а сегодня это 1 млрд. 76 млн. лари.



«Детские сады в Грузии стали бесплатными в 2013 году. С тех пор правительство позаботилось о том, чтобы родители не тратили деньги на детские книги для отправки в школу каждый год. Правительство Грузии позаботилось о том, чтобы привезти в школы детей, особенно в горных и аграрных районах. Это были деньги из кармана родителей, которые тратились каждый день. Это 100 миллионов только на детей. Никто не помнит изменения, которые произошли в системе здравоохранения: в 2012 году финансирование здравоохранения составляло 332 млн. лари, сегодня — 1 млрд. 76 млн. лари, а когда системы здравоохранения как структурной единицы не существовало, чтобы сделать операцию ребенку или члену семьи, нужно было продавать дом и быть обреченным на крайнюю нищету вечно», — заявил премьер-министр.





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