

Гахария: 427 206 человек уже получили социальную помощь от государства

29.05.2020 16:45





«То, что сегодня с трибуны сказал господин Гоциридзе является ложью, элементарной ложью. Я пообещал вам с этой трибуны, что к концу недели начнутся социальные выплаты, которые взял на себя бюджет, эти выплаты начались», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария в парламенте, где он выступает в формате интерпелляции.



Глава правительства подробно рассказал о помощи, полученной гражданами за этот период.



«По состоянию на сегодня, после 25 мая 72 175 наших граждан получили социальную помощь в размере 1200 лари. Также 52 151 самозанятых лиц получили сегодня компенсацию в размере 300 лари. 194 796 граждан, это люди с рейтингом от 75 000 до 100 000, получили первую часть социальной помощи. 22 644 гражданина, многодетные семьи уже получили помощь от государства в виде первого транша. По состоянию на сегодня, помощь получили 40 440 лиц с ограниченными возможностями, включая детей. 18 000 фермеров уже приобрели агродизель по льготной цене, а 27 000 фермерам были начислены агробаллы, которые они уже начали их использовать. Это 427 206 человек, которые получили социальную помощь от государства в виде денежных средств непосредственно на свои счета», — заявил премьер-министр.





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