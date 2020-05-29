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Гахария: Дальнобойщики представляют самый большой риск


29.05.2020   18:12


Премьер-министр Грузии Георгий Гахария обратился к руководству компаний-перевозчиков и призвал к тесному сотрудничеству с местными властями, министерством здравоохранения и координационным штабом.

По словам главы правительства, пришедшего в парламент в порядке интерпелляции, сегодня становится ясно, что водители, выполняющие транзитные функции, представляют большой риск в плане коронавируса.

«Прежде всего, я хотел бы призвать владельцев компаний перевозчиков тесно сотрудничать с местными властями, Министерством здравоохранения и координационным штабом. Сегодня ясно, что водители, выполняющие транзитные функции, представляют наибольший риск и критически важным является их контроль, параллельно тому, чтобы их работа не прекращалась, я считаю, что это сегодня чрезвычайно важно для наших граждан», - сказал Георгий Гахария.

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