

Деканоидзе опровергла слухи о планах возглавить украинскую таможню

29.05.2020 22:11





Бывшая глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе опровергла информацию СМИ о том, что Михеил Саакашвили продвигает ее на должность главы таможни.



«Я это читала и, честно говоря, впервые слышу. Я здесь несколько дней, просто проездом и жду чартер в Тбилиси. Мне надо было по личным делам. Я впервые слышу от журналистов вообще, что что-то происходит, что идут какие-то разговоры о моем назначении. Я вообще ничего не знаю, никто со мной не говорил. У меня таких планов нет», - рассказала Деканоидзе в интервью Радио Свобода.



По ее словам, за время ее пребывания в Киеве у нее не было никаких политических встреч.



Деканоидзе рассказала, что сейчас активно готовится к выборам в Грузии, и не смогла ответить, согласилась ли занять какую-то должность в Украине.



«Сейчас у меня не этот вопрос нет ответа. Но, если честно, я связываю свою судьбу с грузинской политикой и Грузией. Я была удостоена большой чести: служить и для Грузии, и для Украины», - добавила бывшая глава украинской полиции.



Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.



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