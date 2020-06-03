

IDFI: Более $5 млн ушло из бюджета Грузии на лоббистскую деятельность в США за последние пять лет

03.06.2020 15:26





Институт развития свободы информации (IDFI) публикует исследование о лоббистской деятельности Грузии в США. Исследование освещает лоббистскую деятельность в 2015-2020 годах, что включает в себя анализ заключенных договоров, а также информацию о фактических перечислениях из Грузии.



Основные выводы исследования:



- В 2015-2020 годах из государственного бюджета было потрачено более 5 миллионов долларов на лоббистскую деятельность в Соединенных Штатах, и за тот же период политические партии выплатили в общей сложности более полумиллиона долларов.



- АО «Грузинская нефтегазовая корпорация» за лоббистскую деятельность и юридические услуги в общей сложности заплатила 6 261 755,15 долл. США. Какая часть этих денег была потрачена непосредственно на лоббистскую деятельность, неизвестно.



- Из политических партий Грузии только «Единое национальное движение» и «Грузинская мечта» получают лоббистские услуги в США.



- В 2015-2020 годах правительство Грузии сотрудничало с 5 американскими лоббистскими компаниями и в итоге было заплачено 3 485 515 долларов США.



- Министерство экономики и устойчивого развития Грузии подключилось в лоббистскую деятельность в 2019 году. 17 декабря 2019 года Министерство экономики и устойчивого развития выплатило 1 660 469,30 долларов США лоббистской компании Hill and Knowlton Strategies.



- Перед парламентскими выборами 2016 года "Грузинская мечта" наняла компанию-Impact Management Group для оказания лоббистских услуг, которой заплатила 320 000 долларов США.



- В 2020 году, с приближением парламентских выборов, «Грузинская мечта» подписала еще два договора с Hogan Lovells US LLP и DCI Group AZ, L.L.C. «Грузинская мечта» должна выплатить обеим компаниям более миллиона долларов США. На сегодняшний день «Грузинская мечта» заплатила обеим компаниям в общей сложности 141 666 долларов США.



- Соглашения, подписанные «Грузинской мечтой» с лоббистскими компаниями, датируются 2012, 2016 и 2020 годами, что совпадает с предвыборным периодом.



- В 2015-2020 годах Единое национальное движение подписало соглашение двумя лоббистскими компаниями. Согласно последнему договору, «Единое национальное движение» за консультационные услуги платит 250 000 долларов США.



«Законодательство США дает нам возможность получать вышеуказанную информацию. Условия договоров, подписанных лоббистскими компаниями, действующими в Соединенных Штатах, и, полученные на их основе суммы, являются публичными - информация загружена в электронную базу данных Министерства юстиции США. К сожалению, эта информация недоступна в Грузии», - говорится в сообщении IDFI.



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