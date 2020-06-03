

«Независимые депутаты» обвинили министра здравоохранения в троекратном нарушении закона

03.06.2020 15:56





Весьма слаба г-жа Эка Тикарадзе для политических дебатов и я действительно не собираюсь затевать с ней какие-либо политические дебаты, нам требуется профессиональное обсуждение по поводу того, насколько готово здравоохранение к открытию экономики и к фазе управления эпидемией», - об этом заявил член фракции «Независимые депутаты» Леван Коберидзе в связи с неявкой главы Минздрава Грузии Эки Тикарадзе на заседание парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам.



По словам Коберидзе, факт, что министрам «Грузинской мечты» легче говорить с «Национальным движением» и «Европейской Грузией» и поэтому они не приходят в парламент, когда их вызывают независимые депутаты. Вместе с тем, Коберидзе отметил, что Тикарадзе уже в третий раз нарушает закон о регламенте тем, что не приходит в законодательный орган.



«Г-жа Эка уже в третий раз нарушает закон и она лидер в этом плане. Как видно министром не осознана собственная функция, как политической фигуры. Г-жа Эка уже год и три месяца министр и за это время она ни разу не приходила в профильный комитет, на заседание комитета ни по своей воле, ни тогда, когда ее вызывают.



Когда министр приходит в комитет, все знают, что там проходит предметное обсуждение. Это не «министерский час» и не интерпелляция, когда министру задаются вопросы, а потом он со своей командой в течение 2 часов пытается найти наилучшие ответы и затем возвращается. Здесь ей нужно участвовать в живой дискуссии и, наверное, она испытывает дискомфорт от этого, и тут видимо у нас проблемы в связи с компетенцией, в противном случае немного не понятна ее неявка», - отметил Коберидзе.



Напомним, что министра здравоохранения сегодня вызвала на комитетское заседание фракция «Независимые депутаты». Как сообщил председатель комитета по здравоохранению и социальным вопросам Дмитрий Хундадзе, вчера он получил от министра письмо с просьбой отсрочить ее приход до последней недели текущего месяца.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







