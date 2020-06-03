

Бывшие члены парламентского большинства поддержат конституционные изменения

03.06.2020 21:45





Депутаты, покинувшие большинство, поддержат конституционные изменения. По их словам, будущее страны лежит на чаше весов, и крайне важно, чтобы на выборах 2020 года преобладали пропорциональные мандаты.



«Что бы ни случилось, в любом случае я буду поддерживать эти изменения, и я также считаю, что все члены парламента, которые на протяжении лет требовали изменений в избирательной системе, и тем более люди, которые подтвердили это своими подписями, должны поддержать эти изменения, и несут ответственность за выполнение этих условий» - говорит независимый член парламента Тамар Чугошвили.



По словам независимого депутата, если власти полностью не выполнят соглашение от 8 марта, это будет их ответственность, однако этот момент не освобождает других членов парламента, включая оппозицию, от выполнения своей части соглашения.



«Если кто и говорит, что существует опасность провала, то это Грузинская Мечта, и со свой стороны, если у Грузинской мечты есть намерение, чтобы сорвать изменения, у них должно хватить мужества выйти и сказать, что по каким-то причинам они не поддерживают. В противном случае, для принятия закона вполне достаточно голосов их и наших независимых депутатов» - говорит председатель фракции «Независимые депутаты» Леван Коберидзе.



По его мнению, говорить о провале избирательных изменений - это политические спекуляции как со стороны правительства, так и оппозиции.





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