

При «откупных» козлы отпущения всегда найдутся

08.06.2020 13:00



Сергей Михеев



Что-бы не произошло у нас в стране, какая бы катастрофа не случилась, «козел отпущения» всегда найдется, лишь бы начальство себя чувствовало комфортно. Виноват любой, кто под руку попадется, только не «особо приближенный к императору». Речь идет о глобальной экологической катастрофе, которая случилась 29 мая на территории принадлежащей АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания». Произошёл разлив около 21 тыс. тонн дизельного топлива. По имеющимся данным 6 тыс. тонн попало в грунт, ещё 15 тыс. тонн — в местные водоёмы. Как бы не хотели наши власти квалифицировать произошедшее, на лицо экологическая катастрофа, последствия которой пока трудно предположить. Да, стихийные бедствия и экологические катастрофы случаются во всём мире, но происходящие у нас в стране, как-то стали обычной рутиной, просто привыкли к ним. Пожары, взрывы, крушения, затопление, утечки топлива, в стране и за её пределами уже давно никого не удивляют. Они стали неотъемлемой, сопутствующей частью правления нашего Президента. Поэтому не стоит удивляться тому факту, что федеральная власть узнала о катастрофе узнала спустя два дня, а до Путина информация дошла еще позже. Как всегда, местные власти надеялись на традиционный русский «авось…», но не пронесло! 3 июня на заседании правительства Путин «рвал и метал» в буквальном понимании этого слово – нечаянно подзабыв, что бюрократическая система правления выстроенной им же вертикали власти не позволяет принимать быстрые и эффективные меры для решения проблем на местах, уповая на то, что потеряно драгоценное время, местным властям устроил «разнос по полной программе».





Это понятно, вскоре голосование по поправкам к Конституции, и ничто не должно испортить намеченного праздника. Началось с того, что Путин отчитал директора Норильско - Таймырской компании Сергея Липина, ни словом не упомянув миллиардера Владимира Потанина- главу «Норникель», кому и принадлежит АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания». Местные власти «поставленную задачу» поняли и приняли к исполнению. В срочном образе был найден «главный виновный» - начальник цеха. Не упомянув ни имени, ни фамилии, все грехи повесили на него, и по имеющимся данным «соответствующие органы продолжают искать остальных лиц, причастных к инциденту». Никто не сомневается, что «виноватых» обязательно найдут и накажут. Так же никто не удивится, что «виноватыми» окажутся люди не выше ранга «начальника цеха», и дело на этом закроют – не буду же самих себя арестовывать.



Пока местные власти ведут расследование, экологи «Greenpeace» оценили случившуюся катастрофу, и по масштабам назвали в заполярной Арктике в своем роде первым. По имеющимся данным, показатели концентраций загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо, в тысячу раз превосходят все допустимые нормы. По заявлению специалистов, на сегодняшний день невозможно оценить все негативные последствия катастрофы, и только через определённое время можно подсчитать материальные убытки и размер вреда нанесённый экологической системе. Тем временем дизельное топливо, попавшее в реки Амбарбая и Пасино движется в направлении Карского моря. Уже ведутся работы по откачке топлива, однако объемы проводимых работ не впечатляют. Темпами, которыми ведутся работы – откачка 60 тонн в сутки, понадобится несколько месяцев до завершения всех работ, и не ясно, что еще произойдёт за это время. Как утверждают экологи, под угрозой местная флора и фауна, а также коренные народы Севера.



Стоит вернуться к «Норникелью», который не первый раз становится объектом внимания в вопросах экологии. В 2016 году, по вине «Норникель», река Далдыкан окрасилась в красный цвет, что было зафиксировано на снимках из космоса. Так весь мир узнал о случившемся. Наши власти как обычно скрыли от собственного народа произошедшую катастрофу, тем самым поставив под угрозу жизни местного населения, но «космос не позволил» и о случившемся узнал весь мир. Окружающей среде был нанесён значительный урон. «Норникель» не смог отвертеться - был признан виновным и оштрафован на 42(!) тысяча рублей. Действительно «суровое» наказание. В прошлом году, в том же Красноярском крае, выгорело почти два гектара тайги, и никто за это не ответил. Власти, как местные, так и федеральные, просто решили не тушить! Впоследствии заявили – тушить обошлось бы дороже, чем выгорел бы весь лес. Нечего не скажешь – «весомый аргумент».



Кстати, ради справедливости надо сказать, что на днях Потанин «гордо» заявил, что “Норникель“ выделит 10 миллиардов рублей на ликвидацию аварии, но не упомянул о вреде нанесённой экосистеме, которая, по всей вероятности, будет непоправимой. Все прекрасно знают, что Потанин находится под покровительством Путина, значить он неприкасаемый и спроса с него не будет. С него и ему подобных всегда как «с гуся вода». Так будет продолжаться и впредь. Игнорируя экологию и нарушая все законы природы, олигархи будут добывать природные богатства, на это правительство будет сквозь пальцы смотреть, и будут при этом баснословно богатеть и те, и другие. А случись не поправимое, при 10 миллиардов «откупных» от реальных виновных, козлы отпущения всегда найдутся.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







