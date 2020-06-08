

Бакрадзе: У «Европейской Грузии» в Тбилиси будут мажоритарные кандидаты не более чем в двух округах

08.06.2020 17:03





По словам председателя «Европейской Грузии» Давида Бакрадзе, у партии будут мажоритарные кандидаты не более чем в двух округах Тбилиси.



В беседе с журналистами он отметил, что их отправная точка не в том, чтобы какая-либо партия взяла больше округов, а в том, чтобы лидеры были узнаваемые и крупного политического калибра.



«У «Европейской Грузии» не будет более двух мажоритарных округов в Тбилиси. Наша отправная точка состоит не в том, чтобы какая-либо партия взяла больше округов, а в том, чтобы лидеры были узнаваемые и крупного политического калибра. Главное, чтобы у избирателя было ощущение , что согласованные в Тбилиси мажоритарии это мажоритарии всей оппозиции. Поэтому задача состоит в том, чтобы перераспределить существующие места так, чтобы у всех шансы на победу возросли. Именно так мы смотрим на консультации. Так смотрят на процесс и другие партии, и поэтому я не вижу непреодолимой проблемы. На данном этапе между партиями не стоит проблемный вопрос в связи с количеством. Речь только о том, какие конкретно партии и какие лидеры лучше представят в Тбилиси единство оппозиции», - сказал Давид Бакрадзе.



Что касается вопроса о том, будет ли он мажоритарным кандидатом, Бакрадзе отвечает, что пока не может говорить о том, чьи конкретно кандидатуры рассматриваются со стороны «Европейской Грузии».



«Пока я не могу сказать, потому что это будет некорректно в процессе переговоров. Разумеется, я буду очень активно включен в партийную кампанию и в пропорциональной части, как первый номер списка «Европейской Грузии», я действительно не исключаю, что в случае соглашения буду мажоритарием одного из районов Тбилиси. Если, по оценке политических партий, в том числе и нашей партии, выдвижение моей кандидатуры впишется в эту картину и увеличит шансы на победу общей оппозиции, то, конечно, этот вопрос будет обсуждаться», - сказал Бакрадзе.



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