

Грузия ведет переговоры с Прибалтикой, Польшей, Чехией и Австрией по вопросу принятия туристов

10.06.2020 20:10





Для принятия туристов Грузия ведет переговоры с Прибалтикой, Польшей, Чехией и Австрией

По заявлению премьер-министра Гиоргий Гахария, для принятия международных туристов Грузия ведет переговоры с Прибалтикой, Польшей, Чехией и Австрией.



По его словам, решения будут приняты в ближайшее время.



«Мы уже сто раз говорили и еще раз повторим, что самая большая проблема и вызов этого кризиса — это непредсказуемость. У нас фактически все готово к работе. Грузия готова ко всему, чтобы принять туристов, но конечно, из таких же зеленых регионов, как и мы. Мы являемся страной, чистой от «Covid», потому что мы научились управлять развитием инфекции, научились лечить ее, оценивать риски ее распространения, и здесь мы имеем один из лучших результатов. Для того чтобы мы сохранили эти достижения и, в первую очередь, не ставить под угрозу здоровье наших граждан, мы должны предпринять крайне разумные и осторожные шаги. Хорошим примером является тот путь, который мы прошли с Израилем. Все готово к подписанию, однако эпидемиологическое положение, которое осложнилось в Израиле, конечно, мы сели и решили, что это надо отложить», - заявил Гахария.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







