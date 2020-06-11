

В стратегии нацбезопасности США Иванишвили упоминается близким союзником Путина

11.06.2020 10:59





Богатейший человек Грузии Бидзина Иванишвили, который является близким союзником Путина, вовлечен в дестабилизацию Грузии в пользу России, - об этом говорится в новоопубликованной стратегии национальной безопасности США, которая подписана тринадцатью американскими конгрессменами.



В документе под названием «Усиление Америки и борьба с глобальными вызовами» говорится о необходимости введения санкций в отношении лидеров российской дезинформационной кампании.



«Санкции должны быть установлены в отношении действующих руководителей российской пропаганды и марионеток России, действующих в пользу Путина в различных странах. Санкции не коснулись тех сердечных иностранных друзей Путина, которые подрывают суверенитет бывших советских республик», - отмечается в документе.



В этом контексте в документе упоминаются украинский олигарх Виктор Медведчук и «богатейший человек Грузии Бидзина Иванишвили».



«Бидзина Иванишвили, богатейший человек Грузии, который является близким союзником Путина, вовлечен в дестабилизацию Грузии в пользу России», - говорится в документе.



Авторы рекомендуют, чтобы Госдеп США разработал список, в котором будут перечислены близкие к Кремлю олигархи, что поможет Конгрессу решить вопрос о введении санкций и, следовательно, помешает определенным лицам и организациям в работе в пользу Кремля. Документ подписали следующие конгрессмены: Майк Джонсон, Джо Уилсон, Роб Уитман, Анна Вагнер, Алекс Мун, Дон Бэкон, Джек Бергман, Нил Дан, Клей Хиггинс, Ральф Норманн, Дэн Креншо, Брайан Стайл и Майкл Уолтц.



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