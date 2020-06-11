

Кобахидзе называет отчет конгрессменов «документом низкого ранга», а подписавших его конгрессменов – лоббистами «Национального движения»

11.06.2020 16:23





Член парламентского большинства, бывший председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе называет отчет американских конгрессменов «документом низкого ранга», а подписавших его 13 конгрессменов – лоббистами «Национального движения».



Как заявил Кобахидзе журналистам, это метод работы «Национального движения» - платить деньги конкретным лоббистам. По его словам, этот документ никак не сможет навредить грузино-американским отношениям.



«Такие фразы пусть даже в таком документе низкого ранга – результат тех денег, которые «Национальное движение» получило сначала за счет людей и коррупции, а потом заплатило конкретным лоббистам. Вы помните, несколько месяцев назад была скандальная информация в связи с тем, что вице-президентом борда IRI взяты деньги у «Национального движения», и это дает свое результаты, однако они не будут большими. В документы подобного ранга могут попадать такие фразы отдельных политиков, однако главное – это отношение институтов, и оно отражено, к примеру, в заявлении заместителя руководителя Госдепартамента. Около двух недель назад он заявил, что грузино-американские отношения никогда не поднимались на такой высокий уровень, как сейчас. И все становится ясным, а остальное – это фразы, вписанные благодаря лоббистам в представленный вчера документ весьма низкого ранга. Естественно, это никак не сможет навредить грузино-американским отношениям.



Мы не пользуемся теми методами, к которым прибегает «Национальное движение», в том числе за пределами страны на протяжении этих лет. Результаты нашей работы очень хорошо видны в официальных документах и официальных заявлениях, которые распространяют западные институты. И в каждом из этих заявлений поддерживаются «Грузинская мечта» и Бидзина Иванишвили», - заявил Кобахидзе.



Для справки, в документе под названием «Усиление Америки и борьба с глобальными вызовами», который подписан тринадцатью американскими когрессменами-республиканцами, говорится о необходимости введения санкций в отношении лидеров российской дезинформационной кампании. «Бидзина Иванишвили, богатейший человек Грузии, который является близким союзником Путина, вовлечен в дестабилизацию Грузии в пользу России», - говорится в документе.





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