Запрещено движение прицепов и полуприцепов на участке дороги Аизма-Ниноцминда
28.03.2026 21:08
Из-за сильной метели и ветра запрещено движение прицепного и полуприцепного транспорта на участке км 94-км146 (Аизма-Ниноцминда) дороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда, в то время как движение других видов транспортных средств разрешено.
Об этом сообщает Департамет автомобильных дорог Грузии.
Движение транспортных средств на участке дороги Кода-Аизма разрешено.
