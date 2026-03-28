Запрещено движение прицепов и полуприцепов на участке дороги Аизма-Ниноцминда

28.03.2026 21:08





Из-за сильной метели и ветра запрещено движение прицепного и полуприцепного транспорта на участке км 94-км146 (Аизма-Ниноцминда) дороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда, в то время как движение других видов транспортных средств разрешено.



Об этом сообщает Департамет автомобильных дорог Грузии.



Движение транспортных средств на участке дороги Кода-Аизма разрешено.







