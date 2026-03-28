У здания Администрации правительства прошла акцию в поддержку детей, страдающих болезнью Дюшенна

28.03.2026 21:03





У здания Администрации правительства Грузии прошла акция в поддержку детей, страдающих болезнью Дюшенна.



Участники акции требуют ввоза в Грузию современных лекарственных препаратов. Также они требуют встречи с премьер-министром.



У них были с собой баннеры различного содержания: «Спаси жизнь - спаси будущее!»; «Каждый день - это борьба за жизнь!»; «Каждый день бесценен - бездействие государства равно утраченной жизни».





