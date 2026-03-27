Турция осудила дроновую атаку на свой танкер с российской нефтью в Черном море

27.03.2026 22:09





В четверг Турция выразила обеспокоенность нападением на турецкий нефтяной танкер в Черном море, предупредив, что инцидент представляет серьезные риски для безопасности на море и может свидетельствовать об опасном расширении регионального конфликта. Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Daily Sabah.



Представитель МИД Турции Ондю Кеджели заявил, что судно, идентифицированное как ALTURA, танкер под флагом Сьерра-Леоне, перевозивший сырую нефть и принадлежавший турецкой компании, было атаковано ранее в Черном море.



Он подтвердил, что все 27 членов турецкого экипажа, находившихся на борту, в безопасности, в то время как после инцидента продолжаются технические проверки и меры реагирования.



Кеджели отметил, что нападение произошло в исключительной экономической зоне Турции и является нарушением международного права, поскольку он выразил обеспокоенность относительно безопасности судоходства, экологической безопасности и защиты жизни и имущества в регионе.



Он предупредил, что такие инциденты повышают риск распространения конфликта дальше в Черное море, подчеркнув необходимость предотвращения эскалации.



Представитель МИД заявил, что Анкара поддерживает дипломатические контакты с соответствующими сторонами и подчеркнул, что оставляет за собой право принять необходимые меры в соответствии с международным правом для защиты своих экономических интересов и деятельности в регионе.



Судно под флагом Сьерра-Леоне вышло из российского порта Новороссийск с грузом сырой нефти.



Отметим, в декабре в турецкой провинции Коджаэли вблизи города Измит обнаружили российский разведывательный беспилотник "Орлан-10".



Также писали, что турецкие истребители сбили "неуправляемый" беспилотник, летевший из Черного моря. Турция не раскрыла, кому именно принадлежал дрон.



После этого Турция предупредила Россию и Украину о необходимости соблюдения большей осторожности в отношении безопасности в Черном море.





