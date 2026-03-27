Прокуратура предъявила несовершеннолетнему обвинение в даче ложных показаний

27.03.2026 22:26





Прокуратура Грузии предъявила несовершеннолетнему обвинение по факту дачи ложных показаний по уголовному делу Гиги Авалиани. Об этом сообщила прокуратура Грузии.



По данным ведомства, правоохранители задержали обвиняемого 26 марта на основании решения судьи.



«В ходе расследования, проведенного Министерством внутренних дел, установлено, что 24 марта 2026 года в Тбилисском городском суде, во время рассмотрения по существу дела о смерти Гиги Авалиани, по фактам организации группового насилия и участия в нем, в ходе допроса в качестве свидетеля, несовершеннолетний с целью воспрепятствования правосудию дал суду ложные показания. 26 марта на основании решения судьи правоохранители задержали обвиняемого.



Задержанному несовершеннолетнему предъявлено обвинение по статье 370, часть 3 Уголовного кодекса Грузии (воспрепятствование правосудию, выражающееся в даче ложных показаний свидетелем в суде по уголовному делу, в котором обвиняемый обвиняется в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления), что предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до 7 лет», - говорится в информации.





