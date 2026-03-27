Самадашвили: ЕС может многое сделать, и это хорошо проявилось в связи с портом Кулеви

27.03.2026 23:32





Евросоюз может многое сделать, и это очень хорошо проявилось в связи с портом Кулеви. Помахали одним пальцем из Брюсселя, и поняли, что дело очень серьезно, - заявила одна из лидеров «Сильная Грузия-Лело» Саломе Самадашвили в программе «360 градусов» на «Палитраньюс».



По словам Саломе Самадашвили, ЕС еще даже не начал использовать реальные рычаги против «Грузинской мечты».



«Когда слушаешь Папуашвили и Кобахидзе, слушаешь Кремль. У них нет независимой воли, нет самостоятельной способности политически мыслить и говорить, они действуют по письменным инструкциям. Что касается реакции, которая может быть у ЕС, то ЕС может многое сделать, и это очень хорошо было видно в связи с портом Кулеви. Помахали одним маленьким пальцем из Брюсселя, и поняли, что дело очень серьезно. Если бы ЕС не считал, что это нанесет ущерб всему населению Грузии, он мог бы одной рукой вызвать такое колебание в грузинской экономике, что происходящее сегодня покажется, что мы живем в экономическом оазисе.



Наша позиция была и есть в том, что люди не должны потерять возможность безвизового въезда в ЕС, но правильно, что представителям режима упразднена такая возможность. Наша позиция в том, что все санкции должны затрагивать режим, а не наносить ущерб стране. Евросоюз еще даже не начал использовать какие-либо реальные рычаги.



Они уже в таком кризисе, Иванишвили загнал себя в угол настолько, что думает, если проявит хоть какую-то слабость, пойдет на уступки, то процесс краха пойдет, как рушится карточный домик. С этой логикой он заходит в еще более глубокий тупик. Он заходит в такой тупик, из которого будет очень трудно выбраться», - сказала Саломе Самадашвили.





