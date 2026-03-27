Задержан человек за незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналиста путем угроз насилия
27.03.2026 21:49
Прокуратура Грузии задержала одного человека по факту незаконного воспрепятствования профессиональной деятельности журналиста с угрозой применения насилия.
По информации прокуратуры, расследованием, проведённым окружной прокуратурой Кахети, установлено, что 26 марта текущего года в селе Курдгелаури муниципалитета Телави задержанный не позволил журналисту и оператору телекомпании «Рустави 2″ выполнять свои профессиональные обязанности и, угрожая применением насилия, заставил их прекратить съёмку и распространение телевизионного сюжета.
«Задержанному будет предъявлено обвинение по части 2 статьи 154 Уголовного кодекса Грузии (незаконное воспрепятствование журналисту в осуществлении профессиональной деятельности, совершённое с угрозой насилия), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для обвиняемого», — говорится в информации.
