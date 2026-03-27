Министр экономики встретилась с послом Соединенного Королевства в Грузии

27.03.2026





Министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили встретилась с послом Соединенного Королевства в Грузии Гаретом Эдвардом Уордом. Информацию об этом распространяет Министерство экономики и устойчивого развития.



По данным министерства, стороны обсудили динамику экономического сотрудничества между двумя странами.



«Было отмечено, что за последние два года с точки зрения прямых иностранных инвестиций в страну Великобритания занимает первое место, что указывает на доверие со стороны британского бизнеса к грузинской экономике и инвестиционному климату.



На встрече было отмечено, что Грузия планирует и дальше укреплять свою роль регионального транзитного хаба. По заявлению Мариам Квривишвили, страна продолжает интеграцию в международные транспортные рынки и глобальные цепочки поставок посредством модернизации инфраструктуры.



Особое внимание было уделено позитивной динамике прямого авиасообщения между Грузией и Великобританией. Было отмечено, что начало оперирования British Airways и EasyJet привело к быстрому увеличению пассажиропотока между двумя странами за короткий период времени.



На встрече грузинская сторона также заострила внимание на механизмах исполнения действующих санкций в сфере морского транспорта. Министр отметила, что все процедуры в портах Грузии полностью соответствуют действующим национальным и международным обязательствам, которые Грузия выполняет досконально. Во встрече с послом Соединенного Королевства приняли участие заместители министра экономики и устойчивого развития Тамар Иоселиани и Геннадий Арвеладзе», - говорится в информации.





