Французского фотографа лишили ВНЖ почти через две недели после его предоставления

28.03.2026 23:03





Известный французский фотограф Фрэнсис Примерски пишет, что власти лишили его ВНЖ Грузии:



"9 марта моя заявка на проживание была удовлетворена.

26 марта она была отменена, было отказано.

Без причины. Без каких-либо объяснений.

Эта неожиданная перемена - не административная ошибка, это политическое решение.

Сегодня то, что происходит со мной, выходит за рамки личного случая.

Это сигнал для всех, кто поддерживает, освещает или разоблачает то, что происходит в Грузии.

Я здесь работал, творил, фиксировал и поддерживал эту страну, которую считаю своей.

И сегодня меня пытаются заставить замолчать.

Если мы замолчим, такая практика станет нормой.

Страна строится не на страхе, а на мужестве тех людей, кто отказывается молчать".



Стоит отметить, что Фрэнсис Примерски впервые приехал в Грузию в 2004 году и купил здесь дом. Он объездил всю Грузию. Особенно любит Сванети. В Сванети его прозвали Гуджу Габриани.



Фотограф сообщает, что правительство Грузии решило лишить его права продолжать жить в стране, где он проживает уже много лет.



По его словам, Грузия для него не просто место, а страна, которую он не только выбрал, но и полюбил, что это земля, которая его приняла, люди, открывшие ему двери, лица, подарившие дружбу и моменты, глубоко его изменившие.



Примерски подчёркивает, что он не просто жил в Грузии, а выстроил с ней прочную связь. Он сознательно сделал этот выбор и искренне включился в жизнь страны, как на человеческом, так и на культурном уровне. По его словам, он старался рассказывать о Грузии за её пределами, передавая её голос и красоту с уважением, восхищением и любовью.

Он отмечает, что принятое решение стало для него болезненным, поскольку речь идёт не просто об административной процедуре, а о связи, которую он выстроил с этой страной.



При этом Примерски заявляет, что ни о чём не жалеет и всегда действовал в соответствии со своими ценностями — свободой, достоинством и справедливостью. Он намерен отстаивать их до конца.



По его словам, он не намерен бездействовать: из уважения к Грузии и людям, которые его поддерживали, он планирует начать юридическую борьбу. При необходимости он готов дойти до ЕСПЧ в Страсбурге.



Примерски подчёркивает, что такую связь нельзя стереть одним решением и что такую страну не покидают просто так — за неё борются.



В заключение он заявляет, что Грузия остаётся его частью, независимо от обстоятельств, и он не намерен сдаваться.





