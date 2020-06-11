

Бокерия: Саакашвили не сможет быть на передней линии «Европейской Грузии»

11.06.2020 17:03





Саакашвили не сможет быть на передней линии «Европейской Грузии» и огромной части оппозиционных партий, - заявил журналистам один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия, откликаясь на заявление бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили о том, что он будет на передней линии борьбы против «Грузинской мечты».



По словам Бокерия, если у Саакашвили есть амбиции в своей партии, это его дело и «Национального движения».



«Саакашвили не сможет быть и не будет на передней линии «Европейской Грузии» и огромной части оппозиционных партий. Если «Национальное движение» считает полезным нахождение Саакашвили на передней линии своей партии, об этом вы должны спросить у них. Для нас этого вопроса не существует и Саакашвили не сможет вмешиваться в решения «Европейской Грузии» или других партий. Если у него есть амбиции в своей партии, это дело Саакашвили и его партии. Он не сможет вмешаться в дела «Европейской Грузии», даже если очень этого захочет», - заявил Бокерия.



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