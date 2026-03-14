Бочоришвили: Уже долгое время резолюции Европарламента по Грузии оторваны от реальности

14.03.2026 23:26





«Уже долгое время Европейский парламент и его резолюции, особенно когда они касаются вопросов, связанных с Грузией, оторваны от реальных рамок и чувства реальности», – заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в интервью Первому каналу Грузии.



По ее словам, серьезно оворить о документах Европейского парламента невозможно.



«Мы видели так много абсурдных записей, выводов и требований Европейского парламента, если бы мы им следовали, Грузии, возможно, на сегодня бы не существовало. Соответственно, мы не можем прислушиваться к мнениям, которые озвучивают люди, не несущие никакой ответственности перед нашей страной», – отметила Бочоришвили.



Европейский парламент принял резолюцию по Грузии под названием «О деле Элены Хоштарии и политических заключенных режима Грузинской мечты». В документе говорится, что Европейский парламент «решительно осуждает политически мотивированное задержание Элене Хоштария и всех других лиц, кто стали мишенью из-за свободы слова и собраний или мирные протесты. Кроме того, депутаты Европарламента выражают обеспокоенность по поводу продолжающегося задержания и ухудшения состояния здоровья бывшего президента Михаила Саакашвили, а также начала расследований в отношении Георгия Канделаки и Тинатин Хидашели.







