От Тбилисской филармонии к зданию парламента Грузии проходит шествие в поддержку узников совести
14.03.2026 23:23
От Тбилисской филармонии в направлении парламента проходит протестное шествие под лозунгом «Свободу узникам совести — спасибо за борьбу».
Граждане первоначально собрались у Филармонии, откуда маршем направились к законодательному органу. У них с собой флаги Грузии и Соединённых Штатов Америки, а также баннеры с требованием освободить задержанных во время акций.
У парламента они присоединятся к другим участникам протеста, и сегодняшняя акция завершится именно у законодательного органа.
Требования граждан остаются неизменными – освобождение всех задержанных в ходе протеста и назначение новых парламентских выборов.
