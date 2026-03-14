От Тбилисской филармонии к зданию парламента Грузии проходит шествие в поддержку узников совести

14.03.2026 23:23





От Тбилисской филармонии в направлении парламента проходит протестное шествие под лозунгом «Свободу узникам совести — спасибо за борьбу».



Граждане первоначально собрались у Филармонии, откуда маршем направились к законодательному органу. У них с собой флаги Грузии и Соединённых Штатов Америки, а также баннеры с требованием освободить задержанных во время акций.



У парламента они присоединятся к другим участникам протеста, и сегодняшняя акция завершится именно у законодательного органа.



Требования граждан остаются неизменными – освобождение всех задержанных в ходе протеста и назначение новых парламентских выборов.





