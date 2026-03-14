Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

От Тбилисской филармонии к зданию парламента Грузии проходит шествие в поддержку узников совести


14.03.2026   23:23


От Тбилисской филармонии в направлении парламента проходит протестное шествие под лозунгом «Свободу узникам совести — спасибо за борьбу».

Граждане первоначально собрались у Филармонии, откуда маршем направились к законодательному органу. У них с собой флаги Грузии и Соединённых Штатов Америки, а также баннеры с требованием освободить задержанных во время акций.

У парламента они присоединятся к другим участникам протеста, и сегодняшняя акция завершится именно у законодательного органа.

Требования граждан остаются неизменными – освобождение всех задержанных в ходе протеста и назначение новых парламентских выборов.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна