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Министра обороны заслушают в парламенте в формате «министерского часа»
12.06.2020 11:10
На пленарной сессии парламента Грузии заслушают министра обороны Ираклия Гарибашвили. Пленарное заседание весенней сессии начнется в 12:00.
Гарибашвили предстанет на пленарном заседании в формате «министерского часа». Примечательно, что Ираклия Гарибашвили в ранге министра обороны в формате «министерского часа» заслушают в парламенте впервые.
Для справки, «министерский час» - это определенный новым регламентом формат, который подразумевает выступление членов правительства на пленарном заседании парламента с докладом о выполнении правительственной программы, после чего проходят дебаты.
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