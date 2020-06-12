

Министра обороны заслушают в парламенте в формате «министерского часа»

12.06.2020 11:10





На пленарной сессии парламента Грузии заслушают министра обороны Ираклия Гарибашвили. Пленарное заседание весенней сессии начнется в 12:00.



Гарибашвили предстанет на пленарном заседании в формате «министерского часа». Примечательно, что Ираклия Гарибашвили в ранге министра обороны в формате «министерского часа» заслушают в парламенте впервые.



Для справки, «министерский час» - это определенный новым регламентом формат, который подразумевает выступление членов правительства на пленарном заседании парламента с докладом о выполнении правительственной программы, после чего проходят дебаты.



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