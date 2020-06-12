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Гамкрелидзе: Целевое тестирование будет расширено
12.06.2020 17:22
По словам главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, целевое тестирование будет расширено.
По его словам, уже разработан проект, предусматривающий увеличения числа людей, которым проведут PCR-тесты.
По словам Гамкрелидзе, количество ежедневных тестов увеличится и в июле достигнет 4000-4500 в день.
Гамкрелидзе поясняет, что с одной стороны, конечно, экономика должна открываться, люди должны работать, а с другой стороны, важно иметь хорошую готовность сектора здравоохранения, своевременную и быструю идентификацию, изоляцию с повышенным риском и лечение людей.
«Поэтому круг исследуемых людей, лиц с относительно высоким риском будет увеличиваться. Мы также являемся людьми с высоким риском, которым необходимо периодически проходить тестирование — врачам, медсестрам, которые работают в ковид-клиниках. Как вы знаете, проводится постоянное тестирование водителей.
Самое главное, чтобы мы не упускали людей с симптомами, а затем медицинский персонал, который является одним из источников распространения, а также инфицирования», — заявил Гамкрелидзе, добавив, что 13 процентов инфицированных являются медицинским персоналом.
По его словам, параллельно с открытием внутреннего туризма будут проводиться проверки гидов, таксистов и сотрудников ресторанов.
В то же время, по словам Гамкрелидзе, можно будет сдать мазок для тестирования на коронавирус в учреждениях первичной медицинской помощи.
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