

Цулукиани уволила сотрудника по обвинению в недозволенном доступе к электронной почте министра

12.06.2020 19:38





Бывший сотрудник Министерства юстиции подает в суд на Тею Цулукиани. Бывшего сотрудника Цулукиани уволила по обвинению в недозволенном доступе к электронной почте министра. Адвокат говорит, что электронная почта в системе министерства работала в тестовом режиме, а его подзащитная обучалась работе, которая была ее обязанностью. Бывший сотрудник Шорена Джимшелейшвили требует от министра юстиции признать приказ об увольнении недействительным, возмещения компенсации и восстановление на службе.



Все началось когда пенитенциарная служба и министерство юстиции объединились и программы производства документов были изменены. Сотрудники были взяты на тренинги и там им объяснили, как работать над новыми программами, и дали им шаблоны. Сотрудникам сказали, что для входа в программу необходимо было записать их имя и фамилию, а пароль для всех был один. По этому принципу, Джимшелеишвили подготовила в этой программе несколько документов.



Адвокат говорит, что Джимшелейшвили не могла попасть в программу 71 раз, как это было упомянуто в заключении генеральной инспекции. Проникновение произошло четыре раза. Джимшелейшвили также интересовалась, почему ее не предупредили, если она входила в защищенную систему, ей ответили, что наблюдали, совершит ли она или нет какой-нибудь проступок.



«Она создала письмо заключенного, которое переслала министру. Как известно, должность руководителя административной службы это должность руководителя документарной системы в учреждении. Исходя из этого, Шорена Джимшелейшвили была обязана лучше всех знать работу системы, что она и делала, поскольку именно это и было целью тренинга. Это было известно всем участникам. Все сотрудники знали, что логин в программу - это их имя и фамилия, а пароль -1. Вход в программу был осуществлен 4 раза. Джимшелейшвили было интересно, почему ее не предупредили, на что ей ответили, что хотели знать, совершит ли она уголовное преступление. Как выясняется из материалов дела, у Шорены Джимшелейшвили не было никакого умысла подрывать репутацию службы», - заявляет правозащитник.



Специалист по кибербезопасности Гиоргий Иашвили считает, что, когда пароль состоит из символа 1, это критический недостаток.



«Первое, что настораживает в этом вопросе, почему тестовый и реальный разделы не были отделены друг от друга. Почему у пользователей не было ощущения, что они были в тестовом режиме. Второе, как простые сотрудники попали в систему другого пользователя и в структуру системы первого лица, это тоже настораживает. Третье, сама авторизация, в любом случае воспринимается как критический недостаток, когда у нас пароль, состоящий из символа – 1», говорится в заявлении.





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