

Залкалиани: За очень короткий срок мы вернули 12 700 граждан на родину

12.06.2020 19:41





На встрече с гражданами, вернувшимися в Грузию во время пандемии при организации государства, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что в условиях глобального вызова внешнеполитическое ведомство получило задание, которое служило двум основным целям — помощь гражданам Грузии, находящимся за рубежом на месте и их поэтапное возвращение на родину.



По словам министра, сам факт, что правительство смогло организованно вернуть 12 700 граждан на родину за очень короткий период времени, является очень серьезным достижением для такой маленькой страны, как Грузия.



«Еще один важный момент, мы на месте помогали нашим согражданам, которые оказались в беде, и мы помогли более чем 21 000 нашим соотечественникам на месте. Было выполнено 74 специальных рейса из разных стран мира, Европы, а в этом процессе активно участвовала наша грузинская авиакомпания «Georgian Airlines», мы также сотрудничали с авиакомпаниями «MyWay», «Lot» и думаю, то, что сегодня эти люди рядом с нами, является заслугой именно этой совместной, координированной деятельность», — заявил Давид Залкалиани.





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