

Окруашвили о Гарибашвили: Я не принял его на работу, его интеллект не соответствовал даже интеллекту рядового опера

12.06.2020 22:05





«Ничего не дающая глупость» - так оценивает сегодняшние заявления действующего министра обороны Ираклия Гарибашвили в ходе выступления в парламенте на «министерском часе» бывший министр обороны Ираклий Окруашвили.



Окруашвили заявляет, что Ираклий Гарибашвили расходится с реальностью. Он вспомнил период своего пребывания на посту министра внутренних дел и отметил, что он не принял Гарибашвили на работу из-за недостатка интеллекта:



«Гарибашвили однажды привели ко мне с определенной рекомендацией. У него было желание начать работу в полиции города рядовым опером и я его не принял потому, что его интеллект не соответствовал интеллекту и даже требованиям рядового опера», - заявил Окруашвили.



Напомним, сегодня, Ираклий Гарибашвили назвал политических оппонентов деструктивной силой и сказал, что они сознательно пытаются подорвать имидж руководства вооруженных сил и Министерства обороны.





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