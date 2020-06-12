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Окруашвили о Гарибашвили: Я не принял его на работу, его интеллект не соответствовал даже интеллекту рядового опера
12.06.2020 22:05
«Ничего не дающая глупость» - так оценивает сегодняшние заявления действующего министра обороны Ираклия Гарибашвили в ходе выступления в парламенте на «министерском часе» бывший министр обороны Ираклий Окруашвили.
Окруашвили заявляет, что Ираклий Гарибашвили расходится с реальностью. Он вспомнил период своего пребывания на посту министра внутренних дел и отметил, что он не принял Гарибашвили на работу из-за недостатка интеллекта:
«Гарибашвили однажды привели ко мне с определенной рекомендацией. У него было желание начать работу в полиции города рядовым опером и я его не принял потому, что его интеллект не соответствовал интеллекту и даже требованиям рядового опера», - заявил Окруашвили.
Напомним, сегодня, Ираклий Гарибашвили назвал политических оппонентов деструктивной силой и сказал, что они сознательно пытаются подорвать имидж руководства вооруженных сил и Министерства обороны.
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