

Гахария: 13 июня является днем большой боли, но это и день большой надежды

13.06.2020 22:42





Это день огромной боли. Это день, когда наша молодежь подала нам величайший пример единства, солидарности и заботы друг о друге, - об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил на открытии обновленного парка «Мзиури» в Тбилиси.



По его словам, 13 июня является днем большой боли, однако в то же время, это и день большой надежды.



«Сегодня значительный день для этой страны и этого города. 13 июня мы помним все. Это была шокирующая стихия для всех нас. Все мы как тяжелы были эти первые минуты… Это была совершенно неожиданная стихия, жертвами которой стал 21 гражданин. Двое наших граждан и сегодня считаются пропавшими без вести. Сотням людей был нанесен серьезный удар и ущерб.



Это день, когда наша молодежь подала нам величайший пример единства, солидарности и заботы друг о друге. Это тот пример, который должен остаться с нами, и это тот пример, который должен показать нам свет где-то в конце. Это тот пример, что нужен нам сегодня, когда у нас есть серьезный вызов, серьезная эпидемия. Это те молодые люди, которые подают надежду и пример. 13 июня является днем большой боли, но это и день большой надежды», - заявил Гахария.



Как отметил премьер, 13 июня 2015 года молодое поколение проявило «удивительную организованность».



По словам Гахария, «забота друг о друге – это единственный выход для нашего успешного будущего».



«Завершением реабилитация парка «Мзиури» закончились большие работы. За это хочу поблагодарить министра инфраструктуры Майю Цкитишвили. Проведена огромная работа. Очищено ущелье. Мы полностью застрахованы от возможного повторения такой стихии в дальнейшем. Восстановлены дороги и сделано еще многое. Также, хочу поблагодарить посла за тот вклад, который Евросоюз внес в реабилитационные работы, и господина мэра, который все это, по своему обыкновению, завершил со вкусом и проявлением большой заботы о тбилисцах. Еще раз хочу поблагодарить представителей молодого поколения, которые без всяких просьб стали там, где должны были стать и сделали то дело, в котором нуждались родина и их граждане. Забота друг о друге – это единственный выход для нашего успешного будущего», - заявил Георгий Гахария.



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