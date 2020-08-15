

Минздрав Грузии сообщил о проблемах с регистрацией на получение детских пособий

15.08.2020 22:24





Из-за большого числа желающих пройти регистрацию для получения единовременных детских пособий, правительственный портал работает с перебоями. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Грузии.



Сегодня в Грузии началась регистрация родителей, желающих получить от государства денежную помощь в размере 200 лари для детей, еще не достигших совершеннолетия. Подать заявление необходимо на сайте daxmareba.moh.gov.ge – он был создан специально для программы и активизирован сегодня.



«Регистрация на электронном портале daxmareba.moh.gov.ge для получения помощи в размере 200 лари затруднена из-за технических неполадок. Проблемы вызваны тем, что одновременно на портале регистрировалось большое количество людей», — сообщили в Минздраве.



В ведомстве приносят извинения за неудобства. Министерство обещает, что специалисты устранят проблему в кратчайшие сроки.



Пользователям также напоминают, что подать заявление для получения помощи можно до 1 декабря 2020 года.



«Соответственно, всем желающим будет предоставлена возможность пройти регистрацию для получения указанной помощи», — отмечено в сообщении.



Инструкции по регистрации доступны как на веб-сайте министерства здравоохранения: www.moh.gov.ge, так и на портале daxmareba.moh.gov.ge.



Если физическое лицо не может зарегистрироваться, ему следует обратиться в отделения Агентства социальных услуг, Минрегионразвития Грузии либо в органы местного самоуправления. Также обратиться можно в филиалы Дома юстиции, общественные центры и филиалы Liberty Bank.



Дополнительную информацию можно получить, позвонив по телефону горячей линии Минздрав — 1505.



6 августа премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил о новом этапе поддержки населения из-за ожидаемого экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В рамках помощи единовременную помощь от государства в размере 200 лари получат все граждане Грузии младше 18 лет.



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