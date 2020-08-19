

Минздрав Грузии предупредил о мошенниках

19.08.2020 19:02





По информации Минздрава Грузии, некоторые физические лица и определенные политические партии пытаются использовать в собственных интересах государственную программу предоставления помощи в размере 200 лари на детей и подростков в возрасте до 17 лет.



«Мы получили очень плохую информацию о том, что некоторые лица предлагают гражданам платные услуги по онлайн-регистрации в программе. Хочу предупредить каждого из них, что это преступление и на все подобные факты, которые до нас дошли, будет соответствующая реакция. Это бесплатная услуга, которую семьи, имеющие детей, получат от правительства», — заявила заместитель министра по делам беженцев из оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Тамар Баркалая.



Напоминаем, что если гражданину не удается зарегистрироваться на электронном портале, не имеет доступа к Интернету или компьютеру, он может обратиться в любое территориальное подразделение Агентства социальных услуг или местного самоуправления, Домов юстиции и общественных центров Министерства юстиции или Liberty Bank, где помощь в регистрации в программе будет оказана совершенно бесплатна.





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